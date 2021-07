Dla uruchomienia procedury odwołania włodarza dochodzi jednak wtedy, gdy zachowane zostaną pewne warunki. Zdaniem Mateusza Karciarza, prawnika w kancelarii Jerzmanowski i Wspólnicy, po pierwsze niezbędne jest ustalenie, ile razy takiego wotum zaufania wójt nie otrzymał. Jeśli tylko raz, to włodarz jest bezpieczny. – Dopiero drugie nieudzielenie wotum zaufania może skutkować dla wójta negatywnymi konsekwencjami, lecz nie zawsze – wskazuje Mateusz Karciarz. I dodaje, że konieczne jest, aby nieudzielenie wotum zaufania nastąpiło rok po roku i by było skierowane do tej samej osoby pełniącej funkcję. Z kolei dr Karolina Rokicka-Murszewska, radca prawny , adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMK, podkreśla, że niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o jego nieudzieleniu. Zaś jeżeli chodzi o uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum, to przepisy dają radzie gminy prawo do jej podjęcia, ale nie nakładają na nią takiego obowiązku. Może się zatem okazać, że – mimo braku wotum zaufania – uchwała w sprawie referendum nie zostanie podjęta. Warto też dodać, że między sesją w sprawie raportu o stanie gminy, na którym uchwała ws. wotum jest głosowana, a sesją, na której radni zdecydują o referendum, musi upłynąć 14 dni.