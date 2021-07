To dobra wiadomość dla zamożniejszych JST, które obawiały się, że zostaną wykluczone z podziału ogromnych środków na inwestycje, bo w każdym kolejnym naborze będą trafiać na koniec kolejki po pieniądze . Tymczasem w najbliższych latach do samorządów ma trafić nawet 140 mld zł.

Według Marka Wójcika, eksperta Związku Miast Polskich, zdecydowała prosta kalkulacja: wybór między 10 tys. małych projektów na kilka milionów złotych i problemami z ich rozliczeniem, a tysiącem projektów na 80–100 mln zł. – Zwiększy to wpływy do bud żetu państwa i będzie miało konsekwencje dla rynku finansowego. Miasta przy liczących kilkadziesiąt milionów złotych inwestycjach będą się podpierały kapitałem finansowym, a więc uruchomiony zostanie sektor bankowy. Poza tym przy dużych projektach, które gwarantują duże samorządy , będą pracowały większe firmy – zaznacza.

Największe dofinansowanie , bo do 95 proc. wartości, samorząd otrzyma na inwestycje wchodzące w zakres pierwszego priorytetu, czyli na budowę lub modernizację: infrastruktury drogowej, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni, źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego, indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego, infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarni, przetwarzania biologicznego, segregacji oraz na odnawialne źródła energii.

Im niższy priorytet, tym mniejsze będą poziomy dofinansowania inwestycji: do 90 proc. (priorytet 2), do 85 proc. (priorytet 3) oraz do 80 proc. (priorytet 4).