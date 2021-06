Zgodnie z ustawą z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2133; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 11; dalej: u.d.m.), by uzyskać pomoc w ponoszeniu opłat mieszkaniowych, należy złożyć wniosek, do którego dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty. Ustawodawca w nowo dodanym art. 7 ust. 1c i 1d u.d.m. dokładnie określił, jakie elementy muszą zawierać zarówno wniosek, jak i deklaracja. Ale to, jak je ułożyć w oficjalny formularz, pozostawił do decyzji organów stanowiących gmin. Na wykonanie zadania miały one sporo czasu, bo delegacja do wydania przepisów miejscowych zaczęła obowiązywać 5 stycznia 2021 r.