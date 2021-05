Wskazana wyżej norma upoważnia organy gminy do przyjmowania aktów prawnych, w których mogą określić opłaty za korzystania z urządzeń targowych czy za usługi wykonywane na terenie targowiska przez prowadzący go podmiot. Właśnie na podstawie tej regulacji rady gmin przyjmują uchwały określające zasady funkcjonowania targowisk, do czego upoważnia je art. 7 ust. 1 pkt 11 w zw. z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. Dla przypomnienia: z tych regulacji wynika, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy targowisk i hal targowych. Ponadto organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie: zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W ramach ww. uchwał zadania związane z dookreśleniem stawek za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko powierza się organom wykonawczym JST. Oznacza to, że wójt gminy (na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, wskazującym, że włodarz gospodaruje mieniem komunalnym) jest władny ustalać w drodze zarządzeń wykonawczych różne opłaty wypełniające ww. kryteria. W praktyce mogą to być np. opłaty za: wjazd na targowisko, korzystanie z terenu targowiska czy usługi administratora targowiska.