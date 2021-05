Gośćmi studia kongresu Perły samorządu 2021 będą:

Richard Abadie, Partner, global leader capital projects and infrastructure PwC UK

Kamzy Gunaratnam, deputy Mayor of Oslo

Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki

Z jednej strony zakwestionowanie dotychczasowego modelu globalizacji a z drugiej przyspieszenie megatrendów. Bilans doświadczenia pandemicznego jest niejedonoznaczny i długo jeszcze taki pozostanie. Jednak ci, którzy rządząc służą obywatelom i podlegają demokratycznym procedurom nie mogą pozwolić sobie na komfort oczekiwania na to aż ostatecznie wnioski staną się oczywiste. Dlatego już teraz, siegamy po doświadczenia mających różne perspektywy praktyków i akademików po to aby zrozumieć jak zmienia się zarządzanie publiczne. Jakie są najważniejsze lekcje i praktyczne wnioski które powinniśmy mieć z tylu głowy aby dobrze rządzić. Postaramy się też odpowiedzieć na pytanie o to jakie trendy i wyzwania z nami pozostaną i jakich nowych problemów powinniśmy się obawiać?

Zagadnienia: