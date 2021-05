W kontekście podanego stanu faktycznego dodatkową szczególną okolicznością jest to, że gmina zlecała wykonanie określonych usług przez wykonawcę, konkretnie robót budowlanych. W tym zakresie występują szczególne wymogi dotyczące zawierania umów, a wynikają one z kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Zwrócił na to uwagę Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 30 grudnia 2013 r. (sygn. akt V ACa 584/13), wskazując, że zgodnie z art. 658 k.c. przepisy o umowie o roboty budowlane stosuje się odpowiednio do umowy o wykonanie remontu budynku lub budowli. „Odpowiednie stosowanie przepisów o umowach o roboty budowlane do umowy o wykonanie remontu wiąże się z innym charakterem świadczenia w umowie o remont. Wykonywanie remontu polega na oddziaływaniu na istniejący, ukończony już dawniej budynek (obiekt budowlany) lub dużą część takiego budynku (cały lokal mieszkalny, większe pomieszczenia użytkowe, przemysłowe, handlowe). Pojęcie remontu oprócz odtworzenia stanu pierwotnego budynku obejmuje także jego przebudowę i modernizację” – uzasadnił sąd.