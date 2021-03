I tak świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej wzrośnie z 694 zł do 746 zł. W przypadku rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej, a także rodzinnego domu dziecka – z 1052 zł do 1131 zł. Waloryzacja obejmie też dodatek do świadczenia na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka. Jest on przyznawany, gdy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym jej stopniu oraz jeśli trafiło do rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka na mocy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Dodatek wzrośnie o 16 zł i od czerwca będzie wynosił 227 zł miesięcznie.