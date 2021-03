Powstaje pytanie, kiedy organ powinien „stwierdzić uchybienie terminu” i zawiadomić o tym stronę. Eksperci są zgodni, że urząd na podstawie art. 15zzzzzn2 ust. 1 specustawy o COVID-19 zawiadamia stronę o naruszeniu terminu wyłącznie wtedy, gdy strona wniesie odwołanie po czasie. – Organ administracji nie jest w stanie przewidzieć, czy i kiedy strona dokona jakiejś czynności prawnej związanej z upływem terminu – zauważa dr Magdalena Niziołek, radca prawny , specjalista z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i samorządu terytorialnego. Dodaje przy tym, że w omawianym przypadku może chodzić nie tylko o środki zaskarżenia danego aktu administracyjnego w toku instancji, jak odwołanie czy zażalenie, których złożenie organ ewentualnie mógłby przeczuwać, lecz także takie czynności prawne jak złożenie wniosku o uzupełnienie decyzji czy zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania, których organ przewidzieć nie jest w stanie. Dlatego – zdaniem dr Magdalena Niziołek – art. 15zzzzzn2 ust. 1 specustawy o COVID-19 nie obejmuje sytuacji, gdy strona nie wniosła w ogóle odwołania. Wtóruje jej dr Karolina Rokicka-Murszewska, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Według niej zdecydowanie sytuacja z art. 15zzzzzn2 dotyczy okoliczności, kiedy strona wniosła odwołanie z uchybieniem terminu. Prawniczka uważa, że organ nie ma obowiązku zawiadamiać strony w każdej sytuacji, wskazuje na to choćby sformułowanie użyte w tym artykule, tj. „w przypadku stwierdzenia”. – To jednoznacznie prowadzi do wniosku, że organ musi uprzednio „stwierdzić uchybienie”, co może uczynić dopiero po wniesieniu odwołania przez stronę po terminie – mówi dr Rokicka-Murszewska. I dodaje, że wniesienie odwołania i uruchomienie postępowania odwoławczego jest uprawnieniem strony, z którego nie musi ona przecież korzystać, jeśli nie chce.