Projekt nowelizacji ustawy o dokumentach paszportowych znajduje się aktualnie na etapie konsultacji społecznych (o jego założeniach pisaliśmy w tekście „Dane do paszportu urzędnik zaciągnie z centralnych rejestrów”, DGP nr 21/2021). Zakłada on m.in. utworzenie Rejestru Dokumentów Paszportowych. Ma on być częścią Systemu Rejestrów Państwowych, a co za tym idzie ma być kompatybilny z Rejestrem Dowodów Osobistych, rejestrem PESEL, Rejestrem Stanu Cywilnego. Dzięki temu urzędnik obsługujący wniosek paszportowy będzie mógł sprawdzić dane z tymi widniejącymi w innych państwowych bazach danych. Tym samym również konsul, jako organ właściwy do wydawania paszportów na mocy zmiany przepisów ustawy z 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.), rykoszetem uzyska również dostęp do Rejestru Stanu Cywilnego.