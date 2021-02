To kolejne podejście do rozwiązań, które mają odpowiedzieć na zastrzeżenia Komisji Europejskiej. Uważa ona, że organizacje społeczne w Polsce nie mogą skutecznie wpływać na inwestycje zagrażające środowisku. Chodzi m.in. o brak możliwości wstrzymania inwestycji, gdy istnieje ryzyko, że będzie ona dla środowiska szkodliwa. Ekolodzy zaznaczają, że obecnie, jeśli warunki prowadzenia inwestycji są zaskarżane, to ona i tak jest kontynuowana. Nawet jeśli ostatecznie sąd przyzna, że pozwolenie na budowę wydano z naruszeniem prawa , to jest już za późno, bo np. cenne siedliska chronionych zwierząt zostały zniszczone.