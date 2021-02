W ocenie ClientEarth wyniki te wskazują, że marketing stosowany przez koncerny wokół ekogroszku oraz sama jego nazwa ma znamiona greenwashingu: wprowadzania w błąd co do ekologicznego charakteru produktu. O wycofanie się ze stosowania mylącej nazwy organizacja zwróciła się do czołowych koncernów wydobywczych: Polskiej Grupy Górniczej, Węglokoksu i Tauronu. „Produkt sprzedawany pod tą nazwą nie jest ekologiczny i nie może być tak określany. Badania przeprowadzone przez Fundację Client Earth wraz z zespołem naukowców, potwierdzają, że w trakcie spalania produktu sprzedawanego pod nazwą «ekogroszek» emitowane są znaczne ilości dwutlenku azotu, tlenku węgla oraz pyłu zawieszonego. Substancje te mają udowodniony, szkodliwy wpływ na życie i zdrowie ludzi, w szczególności dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych i z istniejącymi schorzeniami. Oznacza to, że produkt ten nie może być uznany za produkt ekologiczny” – przekonuje prezes fundacji Marcin Stoczkiewicz. Postuluje on też, by producenci odeszli od reklam sugerujących ekologiczny charakter towaru. W tym sprzedaży ekogroszku „w opakowaniach nawiązujących graficznie i kolorystycznie do przyrody i środowiska naturalnego”.