– Na naukę zdalną przeszliśmy bez chaosu, który był spotykany w innych miastach. Przede wszystkim dlatego, że we wszystkich naszych placówkach oświatowych obowiązywała jednolita aplikacja. Pełna unifikacja pozwoliła uniknąć frustracji wśród uczniów i nauczycieli. Możliwa była praca w grupach bez konieczności wychodzenia z domu – mówi Sławomir Świder, zastępca dyrektora biura obsługi informatycznej i telekomunikacyjnej w UM Rzeszowa. Najważniejsze było jednak to, że i dzieci, i pedagodzy mieli czas, by dokładnie poznać funkcjonalności pakietu, bo projekt ruszył w roku szkolnym 2018/2019 r. Efekt był widoczny gołym okiem – w pierwszym tygodniu po lockdownie z nauczania na odległość korzystało w Rzeszowie 30 tys. osób na 35 tys. wszystkich uczniów. Ale prawda jest taka, że inwestując w projekt, miasto nie przygotowywało się na zdalną naukę, bo wówczas nikt nie przewidywał, że będzie epidemia koronawirusa i że wymusi ona taką formę edukacji. Celem było zniesienie różnic w dostępie do nowych technologii między szkołami i poszczególnymi osobami. Zanim pojawiła się jednolita aplikacja, placówki funkcjonowały bowiem w oparciu o rożne wersje oprogramowania. Na jeszcze innych pracowali uczniowie i pedagodzy w swoich domach. Miasto uznało, że trzeba to zmienić – dla wygody wszystkich. Dzięki temu możliwe miało się stać chociażby przynoszenie prac domowych czy przygotowanych materiałów do prowadzenia lekcji na pendrive lub dyskietkach. – Nauczyciele mieli też zyskać możliwość elektronicznej komunikacji z uczniami, robienia zdalnie wywiadówek, prowadzenia zdalnie lekcji – wyjaśnia Sławomir Świder.