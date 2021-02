Wyrok dotyczył transportu jagniąt z Podhala do rzeźni we Włoszech. W ciężarówce były 882 zwierzęta, z których część posiadała już rogi, co do innych zaś istniała możliwość, że nie są jeszcze odstawione od matki. Poidła z wodą znajdowały się tylko po jednej stronie przyczepy, przez co większość zwierząt nie miała do niej dostępu. Naruszono także normy dotyczące powierzchni.