W odpowiedzi na ogólnikowe pismo mężczyzna wniósł do WSA skargę na bezczynność. Wskazał, że nie uzyskał odpowiedzi na interesujące go pytania. Sąd przyznał mu rację. Stwierdził, że dane dotyczące określonego rodzaju cel i ich wyposażenia stanowią informację publiczną, bowiem dotyczą organizacji i przedmiotu działalności, a także majątku jednostki organizacyjnej wykonującej zadania publiczne. Również wskazanie liczby osób w poszczególnych latach, w stosunku do których wydana została decyzja o monitorowaniu zachowania i zastosowaniu szczególnych środków ochrony, jest informacją publiczną. Ustawa stanowi bowiem, że treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności – treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć – podlegają udostępnieniu. Tym samym, skoro treść indywidualnych decyzji administracyjnych stanowi informację publiczną, są też nią informacje o liczbie osób, wobec których zostały one wydane w poszczególnych latach.