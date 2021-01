Na ten problem zwróciło uwagę Stowarzyszenie Samorządowych OPS „Forum” w piśmie skierowanym do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS). Jednym z zadań ośrodków jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób samotnych, wymagających wsparcia w codziennym życiu. Co do zasady usługi w okresie epidemii COVID-19 są realizowane bez większych kłopotów, przy zachowaniu zaleceń wydawanych przez wojewodów i stosowaniu pełnego reżimu sanitarnego. Z informacji przekazywanych do stowarzyszenia przez ośrodki wynika jednak, że problemy pojawiają się, gdy osoba korzystająca z usług została zakażona wirusem SARS-CoV-2 i objęta izolacją w warunkach domowych, bo przebieg infekcji jest na tyle łagodny, że nie wymaga leczenia w szpitalu.