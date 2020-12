Niekorzystne dla gmin zmiany wprowadziła 1 stycznia 2017 r. nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1727 ze zm.). Przy tej okazji zmienił się bowiem art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170), który zwalnia z daniny od nieruchomości grunty, budowle i budynki wchodzące w skład infrastruktury kolejowej. Do końca 2016 r. preferencja ta dotyczyła jednak tylko budowli i zajętych przez nie gruntów. To oznaczało, że podatku nie było tylko od fragmentu terenu, na którym znajdowały się np. tory kolejowe. Po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. za infrastrukturę kolejową uznawane są już m.in. całe działki ewidencyjne, na których znajdują się pozostałe elementy infrastruktury kolejowej (np. bocznice). Nie ma przy tym znaczenia, jaką część działki zajmują elementy wchodzące w skład infrastruktury kolejowej, tworzącej np. część linii, bocznicy lub innej drogi kolejowej. Wystarczy, aby na gruncie znajdowały się elementy wymienione w załączniku nr 1 do ustawy o transporcie kolejowym.