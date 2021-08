Wnioski o rejestrację mają być składane do ministra właściwego do spraw rynków rolnych. Po dokonaniu oceny formalnej będą one ogłaszane w dzienniku urzędowym oraz przekazywane Radzie do Spraw Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności do zaopiniowania. Po publikacji w dzienniku urzędowym będzie możliwe złożenie ewentualnych sprzeciwów przez inne podmioty zainteresowane. W innym przypadku wnioski będą przekazywane Komisji Europejskiej.