Poszkodowane są również gospodarstwa, gdzie nie stwierdzono choroby. Za sprawą pomoru i związanych z nim problemów z eksportem radykalnie spadają ceny na skupach, nawet do poziomu ok. 4,60 zł za 1 kg żywca, czyli o ok. 60 gr mniej niż jeszcze miesiąc temu. Zdaniem hodowców oznacza to zjazd poniżej kosztów produkcji. Poszkodowani są przede wszystkim ci z czerwonych stref – pomimo że należące do nich zwierzęta są przebadane, to duża część ubojni nie chce ich przyjmować. Dlatego w takich miejscach jeszcze bardziej spadają ceny – nawet o złotówkę, co oznacza całkowitą nieopłacalność hodowli. Przetrzymanie zwierząt nic nie daje, bo przerośnięte osobniki mają jeszcze mniejszą wartość rynkową.

ASF sprawiło, że małe gospodarstwa zajmujące się hodowlą trzody chlewnej niemalże przestały istnieć. Wskazują na to statystyki – w ostatnich latach zniknęło ok. 165 tys. stad. W 2015 r. było ich 245 tys., teraz nieco ponad 80 tys. Dlatego ministerialny zespół przygotował kredyt preferencyjny na odtworzenie gospodarstw, w których musiano wybijać zwierzęta – środki publiczne trafią na dopłatę do oprocentowania bądź częściową spłatę kapitału. Kwota ma być uzależniona od liczebności stada i sięgać nawet 1,5 mln zł dla fermy utrzymującej powyżej tysiąca sztuk.

Rolnicy obawiają się, że te działania nie wystarczą by przezwyciężyć kryzys. Zwłaszcza że część ogłoszonych mechanizmów działała już wcześniej, a w dodatku w przypadku ASF nie wszystko zależy od Polski. W Niemczech służby sanitarne zaangażowały potężne środki w to, by zaraza nie przedostała się do hodowli z populacji dzików, gdzie występowała od roku. W lipcu jednak wykryto pierwsze przypadki w gospodarstwach w Brandenburgii. To sprawia, że kraj ten długo jeszcze nie wróci do eksportu m.in. do Chin. A to z kolei powoduje, że nadwyżka produkcji zostanie wykorzystana w Niemczech, a kraj nie będzie importował z Polski.