Dyskusja decydentów, organizacji pozarządowych, akademików i nas – użytkowników nowych technologii – wbrew temu, co twierdzi Michał Kanownik, nie dotyczy wypchnięcia gigantów IT z europejskiego rynku. To byłoby absurdalne. Chodzi wyłącznie o to, by firmy te działały na uczciwych zasadach, płaciły podatki , szanowały prywatność użytkowników, a także respektowały fakt, że popyt na ich produkty jest napędzany dzięki ludziom tworzącym tzw. content. Nie lubię tego słowa, ale tu muszę się nim posłużyć. Bo to właśnie głód treści – informacji i kultury – napędza popyt na nowe urządzenia mobilne i ich aplikacje. Jak pokazuje badanie EY www.rebuilding-europe.eu, 81 proc. internautów w UE korzystało w 2018 r. z internetu w większym stopniu na potrzeby muzyki, filmów i gier niż z zakupów czy mediów społecznościowych. Jeśli więc są firmy, które swój sukces finansowy budują dzięki udostępnianiu treści i czerpią z tego zyski, to powinny się nimi dzielić z autorami – a mowa tu o ułamku tych zysków. Tylko tyle i aż tyle.