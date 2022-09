Grupa Symfonia, dzięki rozbudowaniu swojego portfolio o szeroko rozumianą ofertę oprogramowania do tzw. miękkiego HR oraz do obsługi kadr i płac, intensyfikuje działania edukacyjne i szkoleniowe.

Przenoszenie procesów HR do chmury, zarządzanie zespołami rozproszonymi, well-being w dobie cyfryzacji, ale także zagadnienia prawne: wpływ dyrektywy unijnej na kwestie kadrowe, zestawienie zmian prawnych 2022/2023 – takie między innymi tematy będą omawiane przez ekspertów podczas bezpłatnych spotkań dla profesjonalistów HR.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 16 września w warszawskim Koneserze, następne 20 września w Gdańsk Olivia Star. Celem ekspertów HR, którzy poprowadzą szkolenia jest pokazanie nowych możliwości usprawnienia procesów zarządzania zasobami ludzkim, poprzez wykorzystanie aktualnych i skutecznych narzędzi technologicznych.

Czy przyszłość HR jest w chmurze? Jak być bliżej pracownika w sytuacji, gdy pracujemy zdalnie, hybrydowo, a nawet decydujemy się na zatrudnianie pracowników z odległych miast? Zadaniem dostawców oprogramowania jest wspieranie firm w dostosowaniu się do nowej rzeczywistości. Nie tylko w kontekście zmian prawnych, nowych regulacji, ale przede wszystkim w doradzaniu, w jaki sposób można przemodelować zarządzanie zasobami ludzkimi tak, aby maksymalnie wykorzystać ich potencjał. Liczymy, że wiedza, którą podzielimy się z uczestnikami Śniadań HR przełoży się na wymierne efekty – komentuje Małgorzata Grunc, ekspert Symfonii w obszarze HR.

Szczegółowy program spotkań Symfonia Śniadania HR dostępny jest na Symfonia Śniadanie HR Warszawa oraz Symfonia Śniadanie HR Gdańsk.

Symfonia w obszarze HR oferuje dwa rozwiązania – jeden z najlepszych w Polsce systemów w obszarze HR, platformę chmurową oraz desktopowy program do obsługi kadr i płac. Platforma pozwala na obsługę między innymi procesów rekrutacji, szkoleń oraz e-learning, wyznaczanie i monitorowanie celów, oceny okresowe czy rozwój pracowników. Towarzysząca platformie aplikacja umożliwia analizowania najważniejszych procesów HR w organizacjach dzięki wbudowanym mechanizmom sztucznej inteligencji.

Symfonia to polski producent oprogramowania, jeden z największych dostawców systemów ERP dla firm z sektora MŚP. Symfonia specjalizuje się w tworzeniu programów i aplikacji, w tym chmurowych, przeznaczonych do obsługi oraz automatyzacji finansów i księgowości, kadr i płac oraz HR, wsparcia sprzedaży (w tym w kanale e-commerce), zarządzania magazynem, zarządzania produkcją, elektronicznego obiegu dokumentów oraz analizy danych. Spółka świadczy także usługi wdrożeniowe, szkoleniowe oraz w zakresie wsparcia technicznego. Z rozwiązań Symfonii korzysta ponad 50 tysięcy mikro, małych i średnich firm oraz biur rachunkowych.

Historia marki sięga 1995 roku, kiedy to na rynku pojawił się jeden z pierwszych w Polsce programów do zarządzania finansami i księgowością pod nazwą Symfonia. Spółka należy do funduszu Mid Europa Partners, wiodącego inwestora finansowego w Europie Centralnej i Południowo-Wschodniej.

Więcej na temat Symfonii na www.symfonia.pl, blogu, na profilach Facebook oraz LinkedIn.