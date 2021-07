Stosownie do art. 208 par. 1 kodeksu pracy (dalej: k.p.), jeżeli w tym samym miejscu jednocześnie wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:

Odnosząc się natomiast do kwestii odpowiedzialności, należy wyjaśnić, że przekazanie terenu budowy wykonawcy określonych robót powinno zostać uregulowane w umowie pomiędzy tymi podmiotami. Jeżeli bowiem z jej treści wynikać będzie, że generalny wykonawca będzie odpowiadał za ogrodzenie terenu budowy, niewpuszczanie tam osób postronnych oraz spełnienie określonych wymogów z zakresu bhp, to właściciel terenu nie powinien ponosić odpowiedzialności za żadne działania mające miejsce na tym terenie, w tym także za dopuszczenie na nim do pracy podwykonawców generalnego wykonawcy.

Jeden z moich pracowników ma wadę wzroku, co potwierdził lekarz podczas badań wstępnych. Pracownik zwrócił się o refundację soczewek kontaktowych, bo jak twierdzi, nie używa okularów od 15 lat. Co na ten temat mówią przepisy?

Polskie prawodawstwo przewiduje tylko jeden przypadek obowiązku zapewnienia (sfinansowania) pracownikowi przez pracodawcę okularów korygujących wzrok: pracę przy komputerze. W myśl par. 8 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej – czyli wstępnych, okresowych lub kontrolnych, przeprowadzone zgodnie z art. 229 kodeksu pracy, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Warunkiem jest jednak, aby pracownik wykonywał pracę przy komputerze powyżej czterech godzin dziennie.

Przepis ten operuje sformułowaniem „okulary”, które zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego PWN ( http://sjp.pwn.pl ) oznacza „parę szkieł optycznych w oprawie, służących do korygowania wad wzroku lub ochrony przed promieniami słonecznymi”. Na tej podstawie można wnioskować, że omawiany obowiązek pracodawcy sprowadza się wyłącznie do refundacji okularów, a soczewek kontaktowych już nie. Jednak opinie w kwestii dopuszczalności refundacji pracownikowi kosztów poniesionych na zakup soczewek kontaktowych zamiast okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze są podzielone. Uważam, że ich refundacja byłaby dopuszczalna, pod warunkiem że lekarz medycyny pracy przeprowadzający badania lekarskie w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej jednoznacznie stwierdziłby potrzebę ich stosowania przez danego pracownika. Warto tu również zwrócić uwagę, że soczewki kontaktowe są znacznie droższe niż okulary, a tym samym w okresie używalności przewidzianym dla okularów korygujących wzrok (np. trzyletnim) mogłyby powodować znacznie wyższe koszty dla pracodawcy. Jeżeli jednak z wewnętrznego zarządzenia regulującego tę kwestię nie wynikałoby inaczej, to pracownikowi, któremu lekarz zalecił stosowanie soczewek kontaktowych, przysługiwałaby refundacja, jednak w kwocie nie wyższej niż ta, jaką otrzymałby, użytkując tradycyjne okulary.

Zgodnie z art. 229 kodeksu pracy (dalej: k.p.) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom, na swój koszt, profilaktyczną opiekę lekarską. Na tę opiekę składają się trzy rodzaje badań:

Warto również przypomnieć, że od 1 stycznia 2012 r. nie obowiązują przepisy rozporządzenia ministra zdrowia z 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz.U. nr 25, poz. 191), które zobowiązywały lekarza przeprowadzającego badanie do wpisania treści orzeczenia do książeczki badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych, której wzór określał załącznik nr 2 do tego rozporządzenia. W związku z tym jedynym wiążącym dokumentem jest obecnie orzeczenie lekarskie. Orzeczenie to (a właściwie jego kopie) powinno być przechowywane w części „B” akt osobowych pracownika (dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika), a także – zgodnie z art. 59 ust. 5 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia – w miejscu wykonywania pracy przez osobę, której dotyczy orzeczenie.