– Zatrudnienie prawdziwego specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa musi kosztować. Mowa o ludziach o wiedzy i umiejętnościach z wąskiej dziedziny, ale jednocześnie z szerokim oglądem technologii. W wysokości wynagrodzenia chodzi o to, by do zatrudnienia przekonać, ale także by w warunkach rozwijającego się rynku takiego pracownika jeszcze zatrzymać – komentuje dr Łukasz Olejnik, niezależny badacz i konsultant ds. cyberbezpieczeństwa. I dodaje, że rozumie rozważania MF i obawy o dyscyplinę finansów publicznych, ale rzeczywistość jest taka, jaka jest. Tym bardziej że dziś specjaliści konkurują nie tyle na polskim rynku, ile na światowym. Bo praca zdalna nie jest już problemem, a technologie wszędzie są w zasadzie identyczne. W efekcie wiele osób preferuje pracę za dolary lub euro.