Projekt asperIT został stworzony i jest realizowany przez Europejską Fundację Aktywizacji Społecznej EFAS. Głównym celem jest mobilizacja osób ze spektrum autyzmu do pracy w branży IT. W 2020 roku odbyły się dwie edycje: we Wrocławiu oraz w Warszawie. W przeprowadzeniu kolejnych działań nie przeszkodziła panująca pandemia Koronawirusa. - Niektóre branże mają bardzo wielki problem, aby dostosować się do panujących warunków, albo też co gorsza utrzymać się na rynku. Intensywnie szukaliśmy rozwiązania, które pomogłoby nam zapobiec takiej sytuacji. Podczas edycji wrocławskiej podjęliśmy spontaniczną decyzję o przeprowadzeniu uzupełniających webinariów, aby podtrzymać motywację i zainteresowanie w grupie beneficjentów. Następnie stworzyliśmy mieszany system praktyk - praca w domu i spotkania osobiste. Te zastosowania okazały się sukcesem i niezwykle dobrze wprowadziły się do całego cyklu projektu - opowiada Tomasz Jasiński - prezes Europejskiej Fundacji Aktywizacji Społecznej.

Każda edycja projektu jest niezwykle dokładnie dopracowana. To m.in. 10 godzin autorskich zajęć społecznych i integracyjnych, 12 godzin webinarów, 28 godzin akredytowanego szkolenia przygotowującego do egzaminu na akredytowanego testera, a także 35 godzin praktyk stacjonarnych oraz praca zdalna w domu. - Efektem naszej wieloletniej ciężkiej pracy są przeszkolone osoby ze spektrum autyzmu, którym daliśmy szeroką wiedzę z zakresu testowania aplikacji (internetowych jak i mobilnych), lecz również umiejętności miękkie, tak bardzo potrzebne im do pracy. Dzięki wkładowi wielu ludzi pokazujemy, że autyzm nie musi być ograniczeniem dla osób, które chcą pracować i wykonywać manualne testy oprogramowania, zajmować się testowaniem oprogramowania czy też – w ogóle szerzej – pracować w branży IT - mówi Błażej Knapik - koordynator projektu.

Dla najlepszych uczestników kursu istnieje możliwość przystąpienia do miesięcznego stażu rozbudowującego doświadczenie w zawodzie testera. Taki staż intensyfikuje dalszą pracę w zawodzie, a uczestnicy mają do czynienia z prawdziwymi zleceniami i muszą je niezwykle dokładnie wykonać. Obecnie 4 absolwentów z Wrocławia podjęło już pracę w zawodzie. Ponadto beneficjenci świadczą usługi testerskie w ramach działalności asperIT.

- Z czasem doszliśmy także do wniosku, że szkolenia na stanowisko „tester oprogramowania” to nie koniec naszych ambicji. Dlatego jako Fundacja zaczęliśmy zatrudniać naszych beneficjentów i wykonywać usługę, którą nazywamy „testowanie jako usługa”, czyli TaaS (tzw. Testing as a Service). W chwili obecnej pracuje u nas wiele osób, gdzie wszyscy są beneficjentami naszych szkoleń. Mamy potencjał do powiększenia tego zespołu o kolejnych testerów - dodaje Tomasz Jasiński.