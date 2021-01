Ostatni – trudny dla nas wszystkich – rok zmienił wizerunek handlu i jego pracowników. Jak Lidl jako firma podszedł do pandemii?

Jesteśmy jednym z tych przedsiębiorstw, które zapewniają zaspokojenie podstawowych potrzeb społeczeństwa. Sprawne funkcjonowanie takich firm jak nasza jest ważne dla wszystkich – to nasza misja, dlatego podkreślamy, jak ważni dla społeczeństwa są pracownicy handlu.

Pracownicy handlu często nazywani byli też pierwszą linią wsparcia. Spotykali się też z wyrazami wdzięczności klientów.

Też uważam, że nasi pracownicy w 2020 r. pokazali, że są prawdziwymi bohaterami dnia codziennego. Dla wszystkich był to bardzo trudny, pod wieloma względami wyjątkowy rok. Dlatego wyróżnienie Top Employer jest dla nas ważne, ponieważ pokazuje, że podążamy w dobrym kierunku i nasze wysiłki w zakresie polityki personalnej są dostrzegane. Dla Lidla jedną z pierwszoplanowych wartości zawsze było bezpieczeństwo pracowników i klientów. W czasie pandemii stało się to jeszcze ważniejsze.

Jakie działania jako Lidl podejmujecie, by pracownicy czuli się bezpiecznie?

Oprócz ważnego celu, jakim jest zapewnienie dostępności artykułów spożywczych i przemysłowych, bardzo istotne jest również szczególne dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie ponad 23 tys. pracowników. Pracujemy po to, by zapewnić ciągłość dostaw i dostępność produktów przy zachowaniu jak najwyższych standardów bezpieczeństwa. Zamontowaliśmy w naszych sklepach ekrany ochronne z pleksi przy kasach oraz wprowadziliśmy model zmianowy podczas pracy – zespoły pracowników są dzielone na grupy tak, aby kontakt między nimi był jak najmniejszy. Pracownicy mają dostęp do płynów antybakteryjnych i dezynfekujących, a każdy z nich otrzymał ochronę na twarz, tzw. przyłbicę. Umożliwiamy też pracownikom w wieku 65+ zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy – wysokość pensji osób, które skorzystają z tego rozwiązania, pozostaje niezmieniona.

A co z bezpieczeństwem zatrudnienia?

W czasie pandemii nasi pracownicy wiedzą, że są zatrudnieni w stabilnej firmie. To bardzo ważne w sytuacji, gdy niepewność na rynku pracy się zwiększyła. To oczywiście także bardzo konkretna wskazówka dla osób poszukujących pracy. Lidl jest miejscem, gdzie warto zostać na dłużej.

Czy rzeczywiście pracownicy chcą pracować w handlu przez lata?

Przez lata staliśmy się pracodawcą godnym zaufania, z którym pracownicy planują swoją przyszłość zawodową. Dla młodych osób ważna jest również możliwość łączenia pracy ze studiami lub z rodzicielstwem poprzez dynamiczne kształtowanie czasu pracy w zależności od sytuacji życiowej. Średni staż pracy wynosi u nas aż ponad cztery i pół roku – to dobry wynik.

Co jeszcze sprawia, że Lidl jest top pracodawcą?

Pracownicy rzeczywiście wiążą się z nami na długie lata – aż 8,5 tys. ma za sobą co najmniej pięć lat pracy. A 3200 osób może się pochwalić ponad 10-letnim stażem pracy w Lidlu. Firma zapracowała na taką lojalność nie tylko licznymi benefitami pozapłacowymi, ale przede wszystkim przejrzystością zarobków i świetną atmosferą pracy. Każdy nowy pracownik może liczyć na umowę o pracę na minimum 12 miesięcy bez okresu próbnego. Co istotne – kobiety i mężczyźni w Lidlu na tych samych stanowiskach zarabiają tyle samo. Dla osób planujących domowe budżety istotny jest fakt, że w Lidlu już na starcie wiadomo, ile będzie się zarabiać w najbliższej przyszłości. Dochodzi do tego możliwość nieustannego rozwoju. Te wszystkie składowe sprawiają, że jesteśmy od lat Top Empoyer.