Zrównoważone produkty powinny być coraz bardziej dostępne. Artykuły nie mogą być wytwarzane tak, by się psuły, lecz by trwały w neutralnej dla klimatu gospodarce o obiegu zamkniętym. Producenci muszą być zobowiązani do wytwarzania części zamiennych, które są łatwe do wymiany, przy jednoczesnym zapewnieniu, by produkt nadal spełniał wspólnotowe normy bezpieczeństwa. Jeżeli psuje się odkurzacz lub gdy telefon komórkowy, obciążony nowym oprogramowaniem, działa coraz wolniej, pierwszą opcją powinna być naprawa, a nie zakup nowego modelu. Dokonanie takiego wyboru nie powinno wiązać się z większymi kosztami. W dokonywaniu wyboru mogą nam pomóc technologie cyfrowe, takie jak zaawansowane porównywarki internetowe lub aplikacje umożliwiające monitorowanie zużycia energii.