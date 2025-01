Telefon z zainstalowanym oprogramowaniem lub aplikacją można pod pewnymi warunkami uznać za indywidualny sprzęt ułatwiający osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności życiowych – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Zgodził się więc, że osoba niepełnosprawna może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej koszty zakupu takiego telefonu. Podstawą jest tu art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT. Pozwala on odjąć od dochodu „zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności”. Nie ma w tym zakresie żadnego limitu odliczenia.

Smartfon…

O prawo do ulgi spytała kobieta, która ma orzeczoną niepełnosprawność i jest poddawana leczeniu onkologicznemu. Jej prawa ręka jest z powodu mastektomii nie do końca sprawna, ponadto kobieta boryka się z bólami stawów i ma obniżoną odporność na zachorowania.

We wniosku o interpretację wyjaśniła, że telefon, który zamierza kupić, będzie spełniał warunki wskazane w art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT: będzie to indywidualny sprzęt związany z jej niepełnosprawnością i ułatwiający jej wykonywanie czynności życiowych. Podała następujące argumenty:

na telefonie zostaną zainstalowane aplikacje, które zmniejszają ryzyko konsekwencji zdrowotnych;

za jego pomocą będzie też mogła otrzymywać porady wideo od onkologa i innych specjalistów, odbywać terapie z psychoonkologiem i psychiatrą (kobieta poinformowała, że cierpi na depresję i stany lękowe) oraz zajęcia z rehabilitantem;

telefon umożliwi jej załatwianie spraw urzędowych oraz spraw niezbędnych do życia, tj. robienie zakupów, umawianie porad lekarskich, badań diagnostycznych.

Dyrektor KIS potwierdził możliwość skorzystania przez nią z ulgi. Wyjaśnił, że zainstalowanie oprogramowania lub aplikacji zmniejszających ryzyko negatywnych konsekwencji zdrowotnych powoduje, że telefon ma indywidualny charakter związany z niepełnosprawnością podatniczki, który ułatwi jej wykonywanie czynności życiowych.

Podobnie stwierdził 8 stycznia 2024 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.835.2023.2.AKU). Chodziło wtedy o niepełnosprawne dziecko z problemami z narządem wzroku. Matka chciała kupić synowi telefon komórkowy z odpowiednio dużym ekranem i możliwością korzystania również z aplikacji śledzących m.in. stan zdrowia syna oraz jego lokalizację. Dyrektor KIS potwierdził, że będzie ona mogła odliczyć te wydatki w ramach ulgi.

…i komputer

W tej samej interpretacji z 8 stycznia 2024 r. potwierdził też możliwość odliczenia w ramach ulgi wydatków na komputer lub laptop dostosowany do niepełnosprawności dziecka, umożliwiający powiększenie ekranu, lupy i audiodeskrypcji.

Jeżeli jednak komputer nie ma charakteru indywidualnego sprzętu, dostosowanego do potrzeb niepełnosprawności, to odliczenie nie jest możliwe. Potwierdza to m.in. interpretacja z 21 lutego 2024 r. (0115-KDIT2. 4011.600.2023.2.MM). ©℗