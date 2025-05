Prokuratura Krajowa skierowała w środę wniosek do Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN o podjęcie uchwały zezwalającej na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prokuratora Prokuratury Okręgowej w Radomiu Mirosława Wachnika. Zarzuty wobec niego to nadużycie władzy i manipulacja śledztwem.

Komunikat o postępowaniu w tej sprawie Wydziału Spraw Wewnętrznych PK przedstawiła rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak, która poinformowała też, że prok. Wachnik został odwołany z funkcji pierwszego zastępcy rzecznika dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego. Podstawą skierowania wniosku do SN są - jak zaznaczyła prok. Adamiak - "ustalenia śledztwa prowadzonego w Wydziale Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej (...) w sprawie przekroczenia uprawnień oraz stosowania podstępnych zabiegów i skierowania bezpodstawnego postępowania karnego wobec prokuratora Józefa Gacka". Rzeczniczka PG wyjaśniła, że zgromadzony materiał dowodowy, m.in. uwierzytelnione kopie dokumentów z akt kilku postępowań oraz zeznania świadków, pozwala na postawienie dostatecznie uzasadnionego podejrzenia, że Wachnik jako prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu przekroczył swoje uprawnienia. "W ten sposób, że wpływał na bieg postępowania karnego w sprawie Prokuratury Okręgowej w Radomiu poprzez m.in. podejmowanie podstępnych zabiegów w postaci wydawania ustnych poleceń zakazujących prokuratorowi prowadzącemu postępowanie oraz Naczelnikowi Wydziału I Śledczego tej prokuratury przeprowadzenia czynności przesłuchania w charakterze świadka prokuratorów z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, w tym prokuratora Józefa Gacka" - czytamy w komunikacie. Następnie prok. Wachnik wydał z rażącym naruszeniem prawa - jak zaznaczyła prok. Adamiak - niezasadne postanowienie o przedstawieniu prok. Gackowi zarzutu, a następnie polecił ogłoszenie postanowienia w tej sprawie i przesłuchanie Gacka jako podejrzanego. Tym samym bezpodstawnie wszczął wobec niego postępowanie karne, działając na szkodę jego dobrego imienia i zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu prokuratora, a także na szkodę interesu publicznego. W związku z wnioskiem o uchylenie immunitetu prok. Wachnikowi został on odwołany z funkcji pierwszego zastępcy rzecznika dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego. "Pierwszy Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego powinien cechować się nieposzlakowaną opinią w środowisku, a jego postawa winna się charakteryzować wysokimi standardami moralnymi. Ma to fundamentalne znaczenie z punktu widzenia roli jaką pełni i istoty podejmowanych czynności w sprawach dyscyplinarnych" - zaznaczyła prok. Adamiak. Dodatkowo sprawą prok. Wachnika zajmie się powołany w środę tzw. rzecznik dyscyplinarny ad hoc, którym został Tomasz Jabłoński - prokurator Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe del. do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. "W celu przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego dotyczącego prokuratora Mirosława Wachnika w sprawie zaistniałego w okresie od 14 maja 2017 roku do dnia 20 lipca 2021 roku w Radomiu oczywistego i rażącego naruszenia przepisów prawa" - dodała prok. Adamiak. (PAP) Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję