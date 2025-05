Opublikowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakłada umożliwienie pozasądowego rozwiązania małżeństwa przez kierownika urzędu stanu cywilnego (USC), który będzie weryfikował spełnienie ustawowych przesłanek. Najważniejsze z nich to nieposiadanie wspólnych małoletnich dzieci, co najmniej roczny staż małżeński oraz zupełny i trwały rozkład pożycia. To alternatywna opcja dla tych małżonków, u których rozwód nie wywołuje sporów wymagających sądowego rozstrzygnięcia. Rozwód w USC ma kosztować tyle co w sądzie, czyli ok. 600 zł.

Proponowane rozwiązanie ma, przede wszystkim, odciążyć sądy okręgowe iskrócić czas rozwiązywania małżeństwa. Projekt jest zgodny ze stanowiskiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego przy ministrze sprawiedliwości. Wprowadzenie pozasądowego rozwiązywania małżeństw postulowały też inne gremia, w tym zespół Rafała Brzoski. Jego propozycja zakładała, że można by to powierzyć tak kierownikom USC, jak i notariuszom. Ministerstwo do pierwszej z opcji przekonały argumenty KKPR, której zdaniem organ władzy publicznej nada czynności rozwiązania małżeństwa odpowiednią rangę i wymusi namysł małżonków. Za USC przemawia też, zdaniem komisji, m.in. dostępność wynikająca z faktu, że obecnie w Polsce funkcjonuje 2255 USC (wobec 3317 kancelarii notarialnych), a obowiązki kierownika USC związane z rozwiązaniem małżeństwa będą podobne do wykonywanych przy udzielaniu ślubów.