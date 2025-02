Sędzia z Kozienic Michał Mańkowski zalega ze sporządzeniem pisemnych uzasadnień wyroków w 122 sprawach. Ministerstwo Sprawiedliwości zapewniło, że nadzoruje przebieg prowadzonych w tej sprawie postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych. Sprawą zajmuje się też prokuratura i sąd dyscyplinarny.

W wydanym w środę komunikacie prasowym resort sprawiedliwości podkreślił, że "nie akceptuje tak rażącej i niczym nieuzasadnionej postawy sędziego i będzie reagować w podobnych sytuacjach".

Jak poinformowała PAP wiceprezes Sądu Okręgowego w Radomiu Renata Król, sędzia Mańkowski wydawał w prowadzonych przez siebie sprawach wyroki, natomiast nie sporządzał pisemnych uzasadnień. Bez tego strony postępowania nie mają możliwości złożenia odwołania. Wiceprezes wskazała, że najbliższa rozprawa w sprawie Mańkowskiego przed sądem dyscyplinarnym jest zaplanowana na 7 marca.

Z ustaleń Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że sędzia z Kozienic został już wcześniej prawomocnie skazany na karę dyscyplinarną nagany za przekroczenie ustawowego terminu do sporządzenia uzasadnień w 90 sprawach oraz karę obniżenia wynagrodzenia zasadniczego o 25 proc. na okres dwóch lat – za przekroczenie terminu w ponad 80 sprawach. Ponadto dwoma nieprawomocnymi wyrokami nałożono na niego kary pieniężne za opóźnienia w 82 sprawach.

Obecnie sędzia zalega ze sporządzeniem uzasadnień w 122 sprawach. Dlatego też zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Radomiu skierował wnioski o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych do Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. Obecnie prowadzone są dwa postępowania przed tym sądem oraz dwa postępowania przed Sądem Najwyższym.

W komunikacie zaznaczono, że resort sprawiedliwości monitoruje wszystkie sprawy, szczególnie pod kątem zasadności ewentualnych odwołań od przyszłych orzeczeń. W marcu 2025 r. mają się odbyć dwie rozprawy przed Sądem Najwyższym oraz jedna rozprawa przed Sądem Dyscyplinarnym przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie.

Ministerstwo zaznaczyło, że z uwagi na rażące naruszenie obowiązków oraz postawę godzącą w dobro wymiaru sprawiedliwości, prezes Sądu Rejonowego w Kozienicach już 19 lipca 2024 r. zarządził natychmiastową przerwę w czynnościach sędziego na okres jednego miesiąca. Decyzja ta została jednak uchylona uchwałą Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie.

Resort sprawiedliwości przekazał, że 5 lutego 2025 r. prezes Sądu Rejonowego w Kozienicach złożył do Prokuratury Rejonowej w Kozienicach zawiadomienie o możliwości popełnienia przez sędziego Michała Mańkowskiego przestępstw z art. 231 § 1 kk i art. 276 kk. Przepisy te dotyczą niedopełnienie obowiązków albo nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego oraz ukrywania dokumentów. Za niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień grozi do 3 lat więzienia, za ukrywanie dokumentu - do 2 lat. Sprawą zajmuje się obecnie Prokuratura Okręgowa w Lublinie.

Jak informowała PAP wcześniej rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka, pierwsze zawiadomienie w tej sprawie wpłynęło wiosną 2024 r. do Prokuratury Rejonowej w Puławach. W listopadzie 2024 roku postępowanie zostało przeniesione do Prokuratury Okręgowej w Lublinie. "Przedmiotowe postępowanie toczy się w sprawie, dotychczas nie przedstawiono zarzutów żadnej osobie" – dodała rzeczniczka. (PAP)