Minister sprawiedliwości Adam Bodnar podziękował międzynarodowej społeczności sędziowskiej za wsparcie w walce o niezawisły wymiar sprawiedliwości w Polsce w ubiegłych latach. Powiedział też, że w trosce o praworządność przyjął strategię ograniczania swoich praw jako ministra sprawiedliwości.

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów dyskutuje o praworządności w Polsce

W Senacie trwa konferencja "Marsz 1000 tóg dla lepszej Europy" w ramach zjazdu Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów z udziałem ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Szef MS podziękował europejskim sędziom za wsparcie. Podkreślił, że stanowisko tej społeczności miało wpływ na poczynania Komisji Europejskiej, gdy ta domagała się praworządności w Polsce.

"Komisja Europejska zawsze sprawdzała jaka jest pozycja sędziów innych krajów" - mówił minister. Nawiązał też do bezpośredniego wsparcia, jakiego udzielali sędziowie z innych krajów m.in. uczestnicząc w sędziowskich protestach.

Kariera Adama Bodnara i jego dążenia do przywrócenia państwa prawa

Relacjonował też swoją drogę zawodową, od Rzecznika Praw Obywatelskich, poprzez działalność na rzecz praworządności, wybór kariery politycznej i kandydowanie do Senatu RP, aż po objęcie ministerialnej teki. "Moja rolą jest teraz przywrócenie państwa prawa" - zadeklarował Bodnar. O prawnikach, którzy robili kariery za rządów Zjednoczonej Prawicy mówił, że "chcą zrobić wszystko co możliwe, by zachować profity".

Minister Sprawiedliwości zmniejsza swoje kompetencje zgodnie z zaleceniami Komisji Weneckiej

Bodnar powiedział też, że jako dziedzictwo po ministrze Zbigniewie Ziobro otrzymał szerokie kompetencje, zbyt szerokie jego zdaniem. "Dlatego, zgodnie z zaleceniami Komisji Weneckiej, przyjąłem strategię ograniczania swoich praw i obowiązków" - podkreślił. Tłumaczył to na przykładzie powoływania prezesów sądów. Choć formalnie jest to jego kompetencja - jako ministra sprawiedliwości, to on występuje do sędziów o wskazanie kandydatów wśród nich, w myśl zasady, że sędzia ma być primus inter pares - pierwszy między równymi.

Obrady Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów w Warszawie skupione na niezależności sądownictwa

W Warszawie odbywają się obrady Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów, które zrzesza przedstawicieli władzy sądowniczej 44 europejskich państw. Głównym zadaniem Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów jest ochrona prawa obywateli do niezależnych i niezawisłych sądów. (PAP)

