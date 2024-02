Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar podpisał w piątek delegację sędzi Anny Kalbarczyk do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga na czas nieokreślony - poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości w komunikacie. Sędzia Kalbarczyk powołana przez tzw. neo-KRS jest pierwszą sędzią, która prosiła o cofnięcie nominacji.

"Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar pozytywnie ocenił decyzję sędzi Anny Kalbarczyk o chęci wzięcia udziału w legalnym konkursie oraz jej deklarację o konieczności wdrażania orzecznictwa trybunałów międzynarodowych. W jego opinii w swojej pracy orzeczniczej sędziowie muszą brać pod uwagę obowiązujące prawo międzynarodowe. Jest to bowiem warunek konieczny dla zachowania bezstronności i niezależności sądów" - poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Kalbarczyk prosiła o delegowanie jej do orzekania w SO Warszawa-Praga, gdzie pracowała przed nominacją do SA w Warszawie.

W lipcu 2022 r. sędzia zrezygnowała z funkcji zastępcy przewodniczącego wydziału II wydziału karnego.

W październiku 2023 r. przed wyborami parlamentarnymi postawiono jej zarzuty dyscyplinarne w związku z orzeczeniami, w których zastosowała przepisy prawa europejskiego.

Nowelizacja ustawy o KRS z grudnia 2017 r. wprowadziła m.in. zasadę, że 15 sędziowskich członków KRS wybieranych jest przez Sejm - wcześniej byli oni wybierani przez środowiska sędziowskie. Od tamtej pory - jak podaje oko.press - KRS uważana jest za upolitycznioną, a w debacie publicznej pojawiają się sformułowania takie jak "neo-KRS" oraz "neo-sędziowie".

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zmianami w ustawie o KRS. Projekt zakłada m.in., że członków KRS wybierać będą sędziowie, powstanie Rada Społeczna, aby wspierać KRS w wykonywaniu zadań, a mandaty sędziów-członków KRS wybranych po 2017 r. wygasną po ogłoszeniu wyników wyborów na nowych członków Rady. (PAP)

Autorka: Malwina Tkacz

