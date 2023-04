Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2560 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny (dalej „rozporządzenie FSR”) będzie stosowane od 12 lipca 2023 r. Jest odpowiedzią na wywoływane przez subsydia zagraniczne zakłócenia uczciwej konkurencji na rynku wewnętrznym UE. Rozporządzenie FSR znajdzie zastosowanie do wielu aspektów transakcji fuzji i przejęć oraz zamówień publicznych, co docelowo ma zmniejszyć nieuczciwą przewagę beneficjentów subsydiów zagranicznych nad podmiotami pozbawionymi takiego wsparcia.

W myśl rozporządzenia FSR subsydium zagraniczne stanowi wkład finansowy ze strony rządu państwa trzeciego przynoszący korzyść przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność gospodarczą na rynku wewnętrznym. Taki wkład nie musi pochodzić bezpośrednio od rządu państwa trzeciego – mogą to też być instytucje rządowe bądź podmioty publiczne czy prywatne, których działania można przypisać państwu trzeciemu. Subsydia zagraniczne co do zasady nie są zakazane, natomiast ich występowanie spowoduje dodatkową kontrolę Komisji w przypadku koncentracji, tj. transakcji typu M&A (połączenia dwóch lub więcej spółek, przejęcia spółek lub aktywów, joint ventures).