Wątpliwości dotyczą interpretacji decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi (i zmieniających ją późniejszych przepisów). Trybunał przypomniał, że zgodnie z jej art. 6 ust. 3 każde państwo członkowskie powiadamia Sekretariat Generalny Rady o właściwym w świetle jego prawa organie sądowym do wydawania ENA. Jeśli więc taki organ został wskazany, to należy domniemywać, że posiada właściwość. To zaś oznacza, że organ sądowy innego państwa, który podejmuje decyzje o wykonaniu ENA, nie powinien już tej właściwości badać.