Zaległości w płatnościach nierzadko kierowane są do postępowania egzekucyjnego – wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości . Skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia przewidującego zmianę zasad rozliczania się za korzystanie z systemu obsługującego CIKW. MS proponuje, by opłaty pobierano z góry, jednocześnie z wnioskiem.