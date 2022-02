Źródłem sprawy było umorzenie postępowania egzekucyjnego, jakie toczyło się z wniosku wierzyciela. Miał on złożyć wniosek na początku kwietnia 2020 r., z tym że został on doręczony komornikowi 15 kwietnia 2020 r. Ten ostatni rozpoczął stosowne czynności (m.in. wysłał zawiadomienie o wszczęciu egzekucji i wezwanie do złożenia wykazu majątku), ale zaledwie po miesiącu sprawę umorzył.