„Obsługa korespondencji realizowana dla sądów i prokuratur jest usługą wyjątkową, ponadstandardową i «szytą na miarę». W kalkulacji oferty Spółki wzięto pod uwagę nie tylko standardowe koszty, ale także wszelkie dodatkowe elementy, jak np. gotowość do dokonania integracji informatycznej z systemami IT sądów i prokuratur w stosunkowo krótkim terminie” - odpowiedziało na nasze pytania biuro prasowe. Dodatkowo zwraca uwagę, że koszty obsługi kontraktu są kalkulowane na trzy lata, co zwiększa ryzyko zwłaszcza w pandemii i przy inflacji, a realizując usługę, trzeba będzie zatrudniać pracowników dedykowanych tylko do jej obsługi. Realizacja zamówienia wymaga też utrzymania sieci placówek, które co najmniej raz w tygodniu muszą pracować do godz. 20 i być czynne przez co najmniej trzy godziny w soboty.