Jeżeli zaś chodzi o odpowiedzialność linii lotniczych, to art. 20 konwencji montrealskiej ma zastosowanie, gdy osoba występująca z roszczeniem nie zachowała należytej staranności względem własnego bezpieczeństwa i w ten sposób spowodowała uszkodzenie ciała lub przyczyniła się do jego powstania. Stan faktyczny podlega jednak ocenie sądów krajowych. Stopień uwolnienia przewoźnika od odpowiedzialności zależy zaś od zakresu, w jakim uszkodzenie ciała pasażera zostało spowodowane „wypadkiem” i niedbalstwem osoby występującej z roszczeniem. Nieskorzystanie przez pasażera z poręczy należy traktować jak niezapięcie pasów przez osobę, która ucierpiała w wypadku samochodowym spowodowanym przez osobę trzecią – uzasadnia częściowe obniżenie przyznanego odszkodowania. Całkowite uwolnienie od odpowiedzialności jest ograniczone tylko do przypadków ciężkiego niedbalstwa.