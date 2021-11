Jej specjalność to prawo cywilne, własności intelektualnej, przepisy dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także doradztwo podmiotom z branży e-commerce. Wyróżniają ją zaś liczne sukcesy w działalności pro bono. Walczy o to, by sztuka nie była zależna od polityki. Prowadzi spór twórców wystawy głównej w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku z tym muzeum o ochronę m.in. ich osobistych praw autorskich do wystawy. Uzyskała pierwszy wyrok, w którym sąd powszechny uznał, że twórcy i naukowcy mają prawo do nienaruszalności ich dzieła. Broniła też skutecznie dobrego imienia Tadeusza Mazowieckiego. Od połowy 2020 r. jest też wolontariuszką Fundacji Rodzić po Ludzku, z ramienia której dąży do poprawy standardów opieki medycznej. Ma 30 lat.