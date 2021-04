Trybunał przyznał, że niektóre osoby mogły zostać obrażone przez działania skarżącego pod pomnikiem, jednakże powtórzył, że wolność słowa odnosi się nie tylko do informacji lub idei, które zostały przychylnie przyjęte lub uznane za nieobraźliwe lub obojętne, lecz również do tych, które obrażają, szokują lub wywołują niepokój. Trybunał stwierdził zatem, że ingerencja w prawo skarżącego do swobody wypowiedzi nie była konieczna, co doprowadziło do naruszenia art. 10 konwencji. Skarżącemu przyznano 2 tys. euro zadośćuczynienia.