– W odniesieniu do tej podstawy stwierdzenia nieważności – najczęściej wykorzystywanej i najbardziej drastycznej – ustawodawca nie wprowadził tzw. negatywnej przesłanki. Oznaczało to, że eliminacja z obrotu prawnego zarówno tej decyzji, jak i wszelkich wywołanych przez nią skutków możliwa była w każdym czasie i to ze skutkiem ex tunc (czyli następczo zachodziła taka sytuacja, jakby decyzja nigdy nie istniała i skutki, jakie wywołała, uznawano za nieistniejące) – tłumaczy dr hab. Krzysztof Sobieralski, kierownik Zakładu Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, sędzia WSA.