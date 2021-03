W przeciwieństwie do przedstawicieli innych zawodów prawniczych, komornik w swej sprawie dyscyplinarnej nie może wnieść kasacji do Sądu Najwyższego. Takie ograniczenie prawa do kasacji w przypadku tego zawodu jest niezrozumiałe i wymaga zmiany - ocenia Rzecznik Praw Obywatelskich.

Pismo w sprawie ewentualnej zmiany przepisów w tej kwestii zastępca RPO Stanisław Trociuk skierował ostatnio do resortu sprawiedliwości. Chodzi o przepis ustawy o komornikach sądowych, zgodnie z którym kasację do Sądu Najwyższego od prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego wydanego przez sąd apelacyjny może wnieść wyłącznie Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich. "Tym samym komornik, który ma status obwinionego w postępowaniu dyscyplinarnym, a także jego obrońca, pokrzywdzony czy Krajowa Rada Komornicza, zostali pozbawieni możliwości złożenia kasacji" - zauważył RPO. Regulacja taka jest odmienna - jak zaznaczył Rzecznik - od rozwiązań przyjętych w odniesieniu do adwokatów, radców prawnych i notariuszy. W przypadkach tych pozostałych profesji prawniczych uprawnionymi do wniesienia kasacji są również strony, czyli także obwiniony oraz władze samorządu zawodowego. W przypadku komorników nie wyjaśniono natomiast, dlaczego tylko RPO oraz PG otrzymali uprawnienie do wniesienia kasacji od orzeczeń wydanych w sprawach dyscyplinarnych. Rozprawa w TK ws. kadencji RPO przełożona na 12 kwietnia Zobacz również "Pozbawienie zwłaszcza obwinionego komornika sądowego, możliwości wniesienia kasacji od orzeczenia sądu apelacyjnego w postępowaniu dyscyplinarnym stanowi naruszenie zagwarantowanego konstytucyjnie prawa do sądu" - zaznaczono w piśmie do MS. Jak w nim dodano swoboda ustawodawcy przy określaniu procedur w poszczególnych postępowaniach nie może oznaczać dowolności i arbitralności. Ostatnio RPO zajmował stanowisko wobec innej z regulacji z ustawy o komornikach sądowych. W Trybunale Konstytucyjnym na rozpatrzenie oczekuje bowiem wniosek Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry o zbadanie przepisu przewidującego odwoływanie komorników powyżej 65. roku życia. Rozumienie tego przepisu jako dyskryminacji ze względu na wiek jest niezgodne z konstytucją - wywodzi PG. Zdaniem RPO zaś regulacja wprowadzająca taki jednoznaczny limit wiekowy powinna zostać uchylona, zaś sprawa przed TK - umorzona.