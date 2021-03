Wystąpił on do konsula z wnioskiem o wydanie krajowej wizy długoterminowej w celu podjęcia w Polsce studiów magisterskich. Konsul odmówił. Cudzoziemiec wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który ją odrzucił. Wskazał, że z art. 5 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) wynika, iż sądy administracyjne nie są właściwe do rozpatrywania spraw wiz długoterminowych wydawanych przez konsulów.