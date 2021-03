Tak samo myślą politycy opozycji, co nie znaczy, że sprawa jest przesądzona. Aby zostać RPO , Wróblewski musi zdobyć większość w Senacie, a na razie w najlepszym dla niego scenariuszu zapowiada się remis. Nie wiadomo, czy Wróblewskiego poprze senator PSL Jan Filip Libicki. – Jeśli nie, szanse Wróblewskiego będą praktycznie zerowe. Jeśli się wstrzyma, oceniłbym je na 10 proc. Jeśli zaś go poprze, wzrosną do 50 proc. Wtedy kluczowe może się okazać to, kto przy głosowaniu zdalnym zatrzaśnie się w łazience – twierdzi jeden z senatorów opozycji.

– Głosowanie w Sejmie nad kandydaturą posła Wróblewskiego odbędzie się zapewne 30 marca. Z kolei posiedzenie Senatu zaplanowano na połowę kwietnia. Dlatego swoją decyzję ogłoszę z takim wyprzedzeniem, by moi koledzy z PSL i większości senackiej wiedzieli, na co mają się szykować – mówi DGP senator Libicki. W gmachu przy ul. Wiejskiej można usłyszeć opinie, że senator jest aktualnie pod dużą presją ze strony kolegów i koleżanek partyjnych. – Mówi się, że odbiorą mu przewodnictwo komisji rodziny i wyrzucą z partii – twierdzi nasz rozmówca z Sejmu.

– Byłbym chyba nieprzytomny, gdybym nie uważał, że to najtrudniejszy wybór w moim życiu. Polityczne groźby pod moim adresem padają z różnych stron. Mówienie, że zabiorą mi to czy tamto może dać efekt odwrotny od zamierzonego. Na mnie działa spokojna rozmowa, a nie szantaż – odpowiada Libicki i przypomina, że w 2015 r. głosował przeciwko in vitro, będąc politykiem PO. – Usłyszałem wtedy od partyjnej koleżanki: „Jaka szkoda, że ostatnią kadencję jesteś naszym senatorem”. Tę opowieść dedykuję wszystkim, którzy dziś mi grożą. Senator ma to do siebie, że może wystartować sam – dodaje.