MTK poinformował o wyniku czwartkowego głosowania na swoich stronach internetowych. Ze względu na pandemię koronawirusa wybory nowych prezydentów odbyły się zdalnie.

Jestem bardzo zaszczycony tym, że mogę służyć jako nowy prezydent MTK (...). Szczególną przyjemność sprawia mi fakt, że jestem pierwszym prezydentem MTK pochodzącym z państw Europy Wschodniej

- oznajmił sędzia Hofmański.

Pochodząca z Peru Luz del Carmen Ibanez Carranza powiedziała, że "nie ma wątpliwości, iż ta prezydencja zrobi wszystko, co w naszej mocy, by pomóc naprawić krzywdy ofiar i przyczynić się do zapobiegania przestępstwom w przyszłości".

Sędzia Kesia-Mbe Mindua, który pochodzi z Demokratycznej Republiki Konga oświadczył, że jest "w pełni świadom powagi zadań oczekujących (Trybunał), jest jednak w pełni zdeterminowany, by im sprostać".