Chodzi o decyzję komisji weryfikacyjnej z maja 2019 r. Komisja orzekła wtedy, że decyzja prezydenta Warszawy o reprywatyzacji działki przy Jana Kazimierza 1/29 została wydana z naruszaniem prawa.

Komisja argumentowała, że miasto nie sprawdziło przesłanki posiadania gruntu, a przeniesienie roszczeń do nieruchomości - w ocenie komisji - było rażąco sprzeczne z interesem społecznym. Jak zaznaczono przeniesienie roszczeń nastąpiło w zamian za świadczenie niewspółmierne do wartości nieruchomości. Jedna ze spadkobierczyń sprzedała za 51 tys. zł siostrze mecenasa Roberta N., b. urzędniczce resortu sprawiedliwości Marzenie K., spadek po ojcu. Jak oszacowała komisja, stanowiło to 12 proc. realnej wartości, która - zdaniem komisji - wynosiła ponad 433 tys.

W sprawie nieruchomości przy ul. Jana Kazimierza 1/29 doszło do nieodwracalnych skutków prawnych. Skargi na tę decyzję komisji złożył do sądu warszawski ratusz i beneficjenci reprywatyzacji.

WSA sukcesywnie rozpatruje kolejne odwołania od decyzji komisji weryfikacyjnej. W styczniu br. sąd ten uchylił decyzje komisji ws. nieruchomości przy Złotej 62, Emilii Plater 14, Noakowskiego 16 i Powsińskiej 31. Z kolei w minionym roku uchylono decyzje komisji w sprawach Puławskiej 137, Kredytowej 6 oraz Marszałkowskiej 43, Nowogrodzkiej 6a, Nieborowskiej 13, Piaseczyńskiej 32, Odolańskiej 7, Polnej 46, Noakowskiego 20, Mazowieckiej 12, Widok 22, Krakowskiego Przedmieścia 81 i działek przy Jeziorku Gocławskim.

Sąd utrzymał natomiast decyzje w sprawach: Czerskiej 3, Pięknej 49, Krakowskiego Przedmieścia 35 i Mokotowskiej 39, Borzymowskiej 34/36, Koszykowej 49a i Nowogrodzkiej 46. W 2019 r. sąd uchylił nieprawomocnie kilkanaście innych decyzji, natomiast kilka utrzymał w mocy. Dotychczas żadna z tych spraw nie została prawomocnie rozstrzygnięta przez Naczelny Sąd Administracyjny.