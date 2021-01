– List żelazny wystawia sąd wtedy, gdy podejrzany, który przebywa za granicą, chce się stawić do postępowania przygotowawczego czy sądowego, lecz obawia się, że prokuratura go zatrzyma, a następnie złoży wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Otóż jeżeli prokuratura nie chce kogoś aresztować, to tego nie robi, więc nikt bez powodu nie stara się o wydanie mu listu żelaznego – mówi mec. Roman Giertych. – Uzależnienie więc wydania tego glejtu od zgody prokuratora jest absurdalne, bo to oznacza, że nie będzie instytucji listu żelaznego w praktyce występującej. Nikt nie będzie mógł być pewien, że wracając do kraju, nie zostanie zatrzymany, co w znaczny sposób ograniczy liczbę osób chętnych do skorzystania z tej instytucji. Wiele razy składałem wnioski o wydanie listu żelaznego i nie przypominam sobie ani jednego przypadku, gdy stanowisko prokuratora było pozytywne – dodaje adwokat.