Od 30 kwietnia 2018 r. szef KAS ma prawo blokować rachunki bankowe przedsiębiorców, jeśli stwierdzi, że mogą one służyć wyłudzeniom podatkowym. Blokada na 72 godz. jest natychmiastowa, bez ostrzeżenia i może zostać przedłużona nawet do trzech miesięcy. Chodziło o to, czy sądy administracyjne mogą kontrolować nałożenie krótkiej blokady rachunków czy tylko jej przedłużenie. Z przepisów wynika, że zażalenie wnosi się jedynie na postanowienie o przedłużeniu blokady. Szef KAS od samego początku stał na stanowisku, że nałożenie blokady na 72 godz. nie może być kontrolowane przez sądy. Argumentował, że jest to czynność materialno-techniczna, która nie podlega zaskarżeniu. W ogóle więc nie analizował argumentacji podatników dotyczącej nakładania blokad, którą ci podnosili w zażaleniach na przedłużenie blokady.