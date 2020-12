– Kontakty z klientami i spotkania przeniosły się do internetu. To globalny trend. Dotyczy to tak dużych, jak i mniejszych firm prawniczych. W mniejszych kancelariach jeszcze nawet łatwiej jest pracować w trybie rotacyjnym, zdalnie z domu. To może spowodować w przyszłości mniejsze zapotrzebowanie na przestrzeń biurową czy też inną jej organizację. Mimo wszystko biuro nie straci swej racji bytu jako miejsce spotkań, kontaktów, wymiany myśli i centrum dowodzenia. Ale trend do pracy w trybie hybrydowym już z nami zostanie – podsumowuje Robert Gawałkiewicz.