Pierwsze posiedzenie ws. aktu oskarżenia w Sądzie Okręgowym

W Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyło się w środę pierwsze posiedzenie dotyczące aktu oskarżenia wobec sześciu osób, w tym ks. Michała Olszewskiego i byłych urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości. Sprawa dotyczy nieprawidłowości związanych z przekazaniem Fundacji Profeto ponad 66 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości, mimo niespełnienia przez nią wymogów formalnych i merytorycznych.

Podczas posiedzenia, które trwało ok. sześciu godzin, obrońcy oskarżonych przedstawiali liczne wnioski formalne, m.in. o umorzenie postępowania sądowego, także jego zawieszenie i odroczenie, oraz w sprawie nowo wyznaczonych - zdaniem obrony bezprawnie - ławników. Był to wstępny, proceduralny etap procesu, zanim sąd rozpocznie właściwe badanie materiału dowodowego w tej sprawie.

Prowadząca postępowanie sędzia referent Justyna Koska-Janusz, która nie zgodziła się na większość wniosków obrońców, wyłączyła pod koniec posiedzenia jego jawność. Powodem był wniosek dotyczący ks. Olszewskiego, u którego - jak poinformował obrońca duchownego adw. Krzysztof Wąsowski - lekarze psychiatrzy rozpoznali zaawansowane stadium zespołu stresu pourazowego.

Kolejne posiedzenie sądu i przebieg procesu

- W terminie 28 stycznia sąd będzie dalej procedował. Nie otworzyliśmy jeszcze przewodu sądowego i nie został odczytany akt oskarżenia. Myślę, że nie jest jeszcze wykluczone złożenie kolejnych wniosków natury formalnej, natomiast na tę chwilę zastanowimy się co dalej - powiedział dziennikarzom po wyjściu z sali obrońca jednej z oskarżonych adw. Adam Gomoła.

Sprawa dotyczy pierwszego aktu oskarżenia w śledztwie dotyczącym nadużyć przy Funduszu Sprawiedliwości, który w lutym 2025 r. trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie. Zarzuty wobec oskarżonych - ks. Olszewskiego oraz byłych urzędniczek MS Urszuli D. i Karoliny Ś. (dawniej Karoliny K.) - obejmują m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej. (PAP)