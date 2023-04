We wtorek uroczyście otwarto budynek Centrum Kompetencji STOS Politechniki Gdańskiej, w sercu którego znajduje się superkomputer Kraken. Jest to jedno z najnowocześniejszych centrów informatycznych w tej części Europy – poinformowała uczelnia.

"Superkomputer Kraken PG ukryto pod ziemią, na zboczu Góry Szubienicznej w Gdańsku Wrzeszczu i skraju kampusu uczelni. Łączy siedem wyspecjalizowanych serwerowni i może działać zarówno w pojedynkę, jak również – w zależności od bieżących potrzeb – jako zespół kilku osobnych superkomputerów. Nad jego mocą czuwać będą zarówno naukowczynie i naukowcy Politechniki Gdańskiej, jak również zespół Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej PG, który w nowo otwartym centrum informatycznym Gdańska znalazł swoją nową siedzibę" – informuje w komunikacie biuro prasowe Politechniki Gdańskiej.

Jak przekazano, superkomputer Kraken pozwoli prowadzić zaawansowane prace badawcze i skomplikowane symulacje.

"Jego moce obliczeniowe umożliwią prowadzenie zaawansowanych prac naukowcom zajmujących się m.in. rozwojem algorytmów sztucznej inteligencji, energetyką jądrową, technologiami ochrony środowiska, czy medycyną i farmaceutyką. W dodatku cały czas rośnie w siłę – z końcem roku Kraken osiągnie moc obliczeniową równą 13,6 PFlops, co wedle prognoz uplasuje go w grudniu 2023 r. w TOP 100 najmocniejszych superkomputerów na świecie i w czołówce superkomputerów używanych w Europie" - wyjaśniono.

"Tak naprawdę nie chodzi tu jednak o wyścig na moce obliczeniowe, tylko możliwości badawczo-rozwojowe i opracowywanie nowych technologii i rozwiązań służących społeczeństwu, zarówno teraz, jak również w przyszłości. W przypadku Krakena są one praktycznie nieograniczone, bo cały kompleks został zaprojektowany tak, by można było sukcesywnie powiększać jego możliwości w kolejnych latach" – mówi, cytowany w komunikacie, dyrektor CI TASK PG (Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej - PAP) i pomysłodawca budowy kompleksu prof. Henryk Krawczyk.

W informacji podano, że na początku roku mieszkańcy wybrali w internetowym plebiscycie imię dla nowego superkomputera PG. "Propozycji, które spłynęły do redakcji trojmiasto.pl – która wspólnie z Politechniką zorganizowała konkurs - było ponad tysiąc, ale Kraken zwyciężył w internetowym głosowaniu z przytłaczającą przewagą: spośród czterech finałowych propozycji, zdobył ponad 50 proc. głosów" – informuje biuro prasowe uczelni.

„O jakości danej uczelni świadczą przede wszystkim jej osiągnięcia naukowe, kadra naukowo-dydaktyczna, a także poziom wiedzy i kompetencji jej absolwentów. Aby wszystkie te elementy były stale rozwijane, niezbędna jest jednak odpowiednia infrastruktura Otwarcie centrum STOS PG (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services - PAP) i uruchomienie superkomputera Kraken zapewnia to pod wieloma względami i przełoży się również na napływ do Gdańska jeszcze większej liczby młodych i zdolnych ludzi, którzy zwiążą się z nami na stałe. To jeden z najnowocześniejszych tego typu kompleksów w Europie, który znacząco podniesie konkurencyjność i atrakcyjność nie tylko naszej uczelni, ale całego regionu Pomorza" – stwierdził, cytowany w komunikacie, rektor Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztof Wilde.

W komunikacie wyjaśniono, że budynek CK STOS PG i ukryty w nim superkomputer Kraken to 13 tys. m kw. inteligentnej powierzchni, na których mieszczą się zarówno serwerownie, jak i przestrzenie do pracy dla naukowców i inżynierów.

"+Bunkier+ z serwerowniami spełnia przy tym najwyższe standardy bezpieczeństwa - sprzęt i dane są chronione przed ogniem, wodą, czy nawet polem elektromagnetycznym" - poinformowano.

Jak podaje biuro prasowe Politechniki Gdańskiej, koszt realizacji samego budynku CK STOS PG to 156 mln zł, z czego ponad 90 mln zł stanowi dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którą pozyskano dzięki zaangażowaniu w projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.

"Do tego doliczyć trzeba jednak również środki, za które uczelnia wyposażyła obiekt, a przede wszystkim stworzyła Krakena. Całkowity koszt inwestycji sięgnie zatem nawet ok. 250 mln zł" – przekazano w komunikacie. (PAP)

Autor: Dariusz Sokolnik

